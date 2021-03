Sanremo. Il capogruppo di “Imperia al Centro” Guido Abbo, in collegamento streaming con la nostra redazione, parla delle pratiche discusse dal consiglio comunale del capoluogo ieri sera, in particolare di quella relativa alla liquidazione dell’Amat a seguito dell’ingresso in Rivieracqua che sottende l’annosa questione relativa all’acqua pubblica.

