Piantare alberi a Savona. Perchè?

“La città di Gottingen (D) ha battuto un nuovo record (nel 2021),passando da quasi – 24 gradi il 14 febbraio a + 18 meno di una settimana dopo.le fluttuazioni in sè probabilmente non sono dovute al cambiamento climatico .Il freddo che abbiamo avuto all’inizio di febbraio è principalmente dovuto al vortice polare e una volta che questo tipo d’influenza è passata , siamo tornati su temperature normali,anzi al di sopra delle temperature normali.Questo sì è dovuto al cambiamento climatico” ( Prof. Daniela Domeisen del Politecnico di Zurigo (CH) pubblicata su euronews .it di questi giorni).

Evidentemente sorge una domanda ma fra l’aumento della copertura arborea e la riduzione dell’impatto dei cambiamenti climatici può esservi una correlazione?

