Sanremo “promossa” da Legambiente, il plauso dell’assessore Artusi

Sanremo. L’assessore Lucia Artusi così commenta le recenti notizie stampa relative alla promozione di Legambiente per l’impegno del Comune nella lotta all’inquinamento marino: «E’ un onore per l’assessorato all’ambiente del Comune di Sanremo ricevere la promozione di Legambiente per l’impegno nella lotta all’inquinamento del mare. Il “metodo Sanremo”, com’è stato definito dal presidente regionale Santo Grammatico e dal presidente del circolo Ponente Lorena Sablone, consiste nel porre al centro dell’attenzione, per il contrasto dell’inquinamento del mare, le foci dei fiumi e dei torrenti dove possono confluire scarichi di canali con una carica batterica elevata, dovuta all’insufficiente depurazione dei reflui urbani».

