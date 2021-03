Serie B femminile: Pegli cresce ma cede all’Amatori Savona

Vado Ligure. Dopo la vittoria della scorsa settimana contro Castelnuovo Scrivia, arriva una sconfitta per il Basket Pegli nella prima uscita esterna del campionato di Serie B al Geodetico di Vado Ligure.

L’inizio di gara viene giocato alla pari tra le due squadre con Pegli che cerca di alzare la difesa su entrambe le metà campo. L’unico allungo genovese è sul 12-9 per poi chiudere la prima frazione a meno 1 e rincorrere per tutto il resto dell’incontro. Col passare dei minuti le pegliesi caricano il referto di falli e, costrette a rotazioni allungate, regalano viaggi in lunetta alle biancorosse che vanno al riposo lungo sul 35-25.

