Toti ci ripensa: “Troppo difficile spostare gli infermieri no-vax”. E rilancia sul vaccino obbligatorio

Genova. “È evidente che spostare decine, centinaia di persone da ruoli in cui sono indispensabili a ruoli in cui non sono indispensabili comporta l’apertura di buchi nell’organico dei reparti. E stiamo parlando di professionalità spesso rare nel mercato del lavoro italiano”.

Si è sgonfiata in poche ore la proposta del presidente Giovanni Toti finalizzata a imitare il provvedimento assunto dalla Regione Puglia per allontanare dai pazienti i sanitari che rifiutano il vaccino, dopo il caso del cluster al San Martino. Proposta che era stata fatta propria anche dalle opposizioni, ma che ha ricevuto l’altolà del direttore generale del policlinico, Salvatore Giuffrida, intervenuto a Genova24 per dire che un meccanismo del genere sarebbe insostenibile dal punto di vista organizzativo.

