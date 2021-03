Auto di lusso immatricolate nel Principato di Monaco e intestate a prestanomi per evadere il Fisco, in sette a processo

Genova. Si aprirà domani, giovedì 18 marzo, davanti al giudice monocratico della II Sezione Penale del Tribunale di Genova il processo a carico di un imprenditore genovese di 58 anni, V.Z., molto attivo nel Principato di Monaco, e di altre sei persone, accusate di essere suoi prestanomi. Gli imputati, 5 uomini e 2 donne, sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza che, nell’ambito di un accertamento fiscale nei confronti dell’imprenditore, evasore fiscale per quasi 2milioni di euro, ha scoperto un giro di intestazioni fittizie, false denunce di esportazione e re-immatricolazioni a Montecarlo di auto e moto di lusso. Uno stratagemma messo in piedi, secondo gli inquirenti genovesi, per evitare la riscossione coattiva dei debiti accumulati con il Fisco.

