Bordighera, rotonda di Sant’Ampelio. Consigliere Trucchi: «Venga definita al più presto proposta di soluzione»

Bordighera. «Ho letto con attenzione le dichiarazioni susseguitesi in questi giorni e rilasciate dalla Società Amarea, dal Sindaco di Bordighera e dal consigliere Giacomo Pallanca in merito all’utilizzo dei locali sottostanti la Rotonda di Sant’Ampelio e conseguentemente alla riorganizzazione degli spazi dell’arenile prospiciente. Ritengo doveroso un brevissimo intervento in considerazione del fatto che tutta la vicenda si è riaperta dopo alcuni mesi di parziale silenzio grazie ad una interpellanza da me presentata a nome del gruppo Semplicemente Bordighera durante il recente consiglio comunale del 4 Marzo». Lo scrive il consigliere comunale Giuseppe Trucchi (Semplicemente Bordighera).

