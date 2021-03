Ceriale: lutto per la morte del generale Riccardo Bilotti, fondatore del San Giorgio Sport Show

Ceriale. Lutto nel mondo dell’atletica leggera e di tutto il mondo sportivo del comprensorio ingauno. All’età di 69 anni è morto Riccardo Bilotti.

Tenente colonnello, nato ad Albenga nel 1952, aveva studiato presso l’Accademia Militare di Modena. Bilotti era noto in particolare per essere il fondatore ed il factotum del San Giorgio Sport Show, manifestazione che ogni estate, da ventidue anni, si tiene presso l’omonima regione, in via Don Giuseppe Pelle, al confine tra Albenga e Ceriale. Un grande evento, sportivo e non solo, del quale il generale Bilotti, come a tutti era noto, andava giustamente fiero.

