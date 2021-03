Chiavari, restyling al via per il quartiere Caperana: ci sarà un nuovo campo sportivo

Chiavari. Il quartiere di Caperana avrà una nuova area verde riqualificata al cui interno verrà realizzato un campo sportivo polivalente per consentire ai ragazzi di giocare a calcio e a basket, valorizzando così un luogo d’incontro molto frequentato dalle famiglie residenti.

L’area oggetto di lavori si trova in via Parma, poco dopo il campo sportivo Daneri, lato monte, e il progetto prevedere opere di restyling per circa 41 mila euro da parte della Cooperativa Alta Valle Sturla.

