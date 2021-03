Crollo ponte Morandi, interrogato l’ingegnere che coordinò il rinforzo sulla pila 11

Genova. E’ stato interrogato per diverse ore in Procura a Genova l’ingegnere Gabriele Camomilla, ex dirigente Aspi indagato nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. E’ stato lo stesso professionista, accompagnato dagli avvocati Sergio Rando e Mario Gebbia, a chiedere di essere sentito dal pubblico ministero Massimo Terrile che insieme al collega Walter Cotugno coordina l’indagine della guardia di finanza.

Camomilla tra il 1992 e il 1993 in qualità di ingegnere di Autostrade fu tra i principali progettisti e coordinatori dell’intervento strutturale eseguito sul viadotto e cioè il rinforzo dei tiranti sul pilone 11. Unico intervento, come sottolineato dagli stessi periti del giudice per le indagini preliminari eseguito negli ultimi 25 anni.

