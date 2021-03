Eccellenza, verso la ripresa: quattordici squadre ci saranno, sette no

Dovevano pervenire entro ieri sera le comunicazioni di rinuncia alla prosecuzione del campionato di “Eccellenza”. Come già anticipato tramite comunicati stampa, alcune società hanno deciso di rimandare il ritorno in campo a settembre.

Le squadre che non troveremo ai nastri di partenza sono le imperiesi Taggia e Ospedaletti, in territorio savonese l’unica squadra a non riprendere sarà l’Alassio, mentre andando verso levante hanno comunicato la non partecipazione Busalla, Molassana, Canaletto e Cadimare.

