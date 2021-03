Elisa, dipendente di un’impresa artigiana da 5 mesi in attesa della cassa Covid: “Siamo stremati”

Genova. “Buongiorno. Scrivo questa mail a nome di mia moglie Elisa, in cassa integrazione Covid da mesi per l’emergenza dovuta alla pandemia e alla crisi conseguente. Sono cinque mesi che mia moglie è in attesa della cassa integrazione. Cinque mesi di attesa inconcepibili per chi, come noi, deve fare quadrare un bilancio economico familiare con un figlio a carico, inconcepibile per migliaia di cittadini italiani stremati non soltanto dalla crisi economica e sociale del Paese ma anche dall’incapacità di sentirsi tutelati nei propri diritti costituzionali dalle istituzioni politiche”. Lo sfogo di Marco, genovese, e di sua moglie, dipendente di un’azienda che vende prodotti alimentari al dettaglio, rispecchia la situazione in cui si trovano migliaia di persone.

Non solo artigiani o loro dipendenti. La complessità del sistema di finanziamento delle casse per i vari settori, nell’ambito delle misure aggiuntive previste a causa del Covid-19, ha fatto sì che diverse pratiche siano rimaste incagliate. Mancanza di fondi a disposizione? Problemi burocratici? Firme non messe nel passaggio da un governo all’altro? Sta di fatto che soltanto negli ultimi giorni, ad esempio, il ministero del Lavoro ha sbloccato i fondi per le mensilità di novembre e dicembre della cassa Covid per le imprese artigiane.

