Festa patronale di Savona, la città si illumina con i “balunetti”

Savona. Come ogni anno alla vigilia della processione di Nostra Signora di Misericordia, anche questa sera Savona e la valle del Letimbro si sono illuminate grazie ai “balunetti”, i palloncini (ma non solo) illuminati da candele posizionati fuori dalle finestre e dai balconi del centro città.

Una consuetudine che in questo anno di difficoltà a causa del perdurare della pandemia non è solo una “tradizione” della città, ma anche (ancora) un segnale di speranza per la città e per l’intero Paese.

