Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: tutte le iniziative

Provincia. “A ricordare e riveder le stelle – cultura e memoria”: questo il tema che accompagnerà la XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata in tutta Italia dalla rete di Libera e da Avviso Pubblico in collaborazione con Rai Per il Sociale e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Un appuntamento giunto alla sue ventiseiesima edizione.

“Purtroppo neanche quest’anno sarà possibile realizzare il colorato corteo che ha caratterizzato le manifestazioni nazionali e regionali – spiegano gli organizzatori in una nota -, c’è bisogno di scelte personali e collettive che limitino la diffusione del virus, che resta molto violento e pericoloso. Per questa ragione, la proposta per il 2021 cerca un punto di mediazione tra la necessità di non organizzare grandi manifestazioni e assembramenti e il bisogno di vivere, in prima persona e con altri, un momento di memoria e impegno, in piena sicurezza”.

... » Leggi tutto