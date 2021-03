Il “Progetto Amici Animali” di Alassio si evolve: ecco l’associazione “Amici della Gattoteca”

Alassio. Si chiama “Amici della Gattoteca Alassio” la nuova associazione animalista “figlia” del “Progetto Amici Animali” nato nel 2014 in seno alla croce bianca di Alassio.

L’associazione è stata costituita ufficialmente il 22 febbraio da quegli stessi volontari che per sette anni hanno mantenuto attivo il progetto originario. La scelta di “recidere il cordone” con la pubblica assistenza non è stata facile: “L’anno passato è stato duro per tutti e per i volontari del ‘Progetto Amici Animali’ non è stato da meno, le fatiche affrontate e gli ostacoli superati ci hanno dato anche modo di pensare al futuro che ci avrebbe aspettato. Nel mese di gennaio una serie di eventi hanno fatto maturare la consapevolezza che era giunto il momento di andare oltre e recidere il cordone ombelicale da quella associazione che ci ha dato la vita e ci ha fatto crescere”.

