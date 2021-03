Il sindacato degli infermieri: “Basta gogna mediatica su chi ha rifiutato il vaccino”

Genova. Basta “gogna mediatica” sugli infermieri che hanno deciso di non vaccinarsi contro il coronavirus. È la presa di posizione di Enrico Boccone, segretario ligure del sindacato Nursing Up, dopo il caso del cluster di coronavirus all’ospedale San Martino e le dichiarazioni rilasciate ieri a Genova24 dal direttore generale del policlinico Salvatore Giuffrida secondo cui ci sono 400 infermieri che non hanno aderito alla campagna.

“Ci preme ancora una volta sottolineare che definire no vax chi non si è ancora sottoposto a vaccinazione è quanto di più fuorviante e strumentale ci sia in un momento così delicato – scrive il sindacato degli infermieri -. Questo tipo di comunicazione sta alimentando una campagna di gogna mediatica nei confronti di colleghi che non hanno certamente la visibilità destinata ad altri personaggi ormai diventati ‘pubblici’, perché sempre più spesso oggetto di interviste televisive o attenzioni da parte della carta stampata”.

