Imprenditore genovese a giudizio: accusato di evadere il fisco con auto di lusso immatricolate a Monaco

Genova. Si aprirà domani, giovedì 18 marzo, davanti al giudice monocratico della II Sezione Penale del Tribunale di Genova il processo a carico di un imprenditore genovese di 58 anni, V.Z., molto attivo nel Principato di Monaco, e di altre sei persone, accusate di essere suoi prestanomi.

Come evidenzia Riviera 24 (qui l’articolo originale), gli imputati, 5 uomini e 2 donne, sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza che, nell’ambito di un accertamento nei confronti dell’imprenditore, evasore fiscale per quasi 2 milioni di euro, ha scoperto un giro di intestazioni fittizie, false denunce di esportazione e re-immatricolazioni a Montecarlo di auto e moto di lusso. Uno stratagemma messo in piedi, secondo gli inquirenti genovesi, per evitare la riscossione coattiva dei debiti accumulati con il Fisco.

... » Leggi tutto