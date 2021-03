Milano-Sanremo, per i ciclisti una corsa a ostacoli tra le buche di Savona

Savona. Si preannuncia una Milano-Sanremo “impegnativa” quella di sabato, almeno a Savona. Nella città della Torretta, infatti, a pochi giorni dal passaggio della Classicissima, gli interventi per la manutenzione del manto stradale, per cui a dicembre è stato stanziato un milione di euro, non sono ancora partiti.

Ieri alcuni lavori di riasfaltatura hanno creato disagi nell’area di corso Mazzini, ma in questo caso la sistemazione della corsia lato monte, nel tratto compreso tra il Letimbro e via Giacchero, erano dovuto all’azienda che si occupa della posa dei cavi di fibra ottica. Per il resto, il percorso che sabato 20 percorrerranno i ciclisti da via Gramsci a corso Tardy e Benech e via Stalingrado, presenta un asfalto irregolare, soprattutto in alcuni punti.

