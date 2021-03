San Carlo di Cese e Fiorino, 950 mila euro per mettere in sicurezza le ultime frane

Genova. Due movimenti franosi, in due diverse vallate, tra ottobre 2020 e febbraio 2021 avevano messo a rischio i collegamenti per San Carlo di Cese, in Val Varenna, e Fiorino, in Val Cerusa. La giunta comunale ha deliberato lo stanziamento di quasi un milioni per l’assegnazione di lavori in somma urgenza. I due diversi interventi sono stati illustrati oggi in una commissione consiliare. Martedì, nella prossima seduta del consiglio comunale, i documenti saranno approvati per essere subito operativi.

La prima delibera – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, coadiuvato dal dirigente Gatti – è relativa alla somma urgenza per il ripristino della viabilità stradale e per la corretta regimazione delle acque in via San Carlo di Cese all’altezza dell’incrocio di via Carpenara.

... » Leggi tutto