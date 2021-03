Viabilità in Valpolcevera, lunghe code al Cige per la chiusura di via Maritano

Genova. Come annunciato, è stata chiusa al transito questa mattina via Maritano, la strada che collega Bolzaneto e Rivarolo attraverso le alture e i quartieri popolari del Diamante e del Cige. Una misura che andrà avanti diverse settimane, fino a quando almeno non saranno concluse le principali operazioni della storica demolizione della Diga, al quartiere Diamante.

La demolizione – come noto – avverrà senza l’uso di esplosivo ma attraverso l’uso di gru dotate di pinze meccaniche: sarà uno smontaggio dall’alto verso il basso ma con mezzi collocati a terra. La chiusura viaria di queste ore è legata anche alla necessità di posizionare i giganteschi mezzi di cantiere.

