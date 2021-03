Albenga, la denuncia di Porro, Calleri e Ciangherotti: “Gli uffici comunali si svuotano, l’amministrazione cosa fa?”

Albenga. “Abbiamo tutti sotto gli occhi lo spettacolo avvilente degli uffici comunali che si stanno sempre più svuotando dei loro addetti, con un andamento in discesa che in questi ultimi mesi si è fatto preoccupante. Solo nel 2021 andranno in pensione 9 dipendenti e non solo impiegati di basso livello, ma anche funzionari, agenti della Polizia locale, educatrici dell’asilo nido. In più altri dipendenti si sono trasferiti in altre amministrazioni lasciando vuoti evidenti nella pianta organica. E di fronte a tutto questo sfacelo che impoverisce il comune e depaupera la città di risorse, di saperi, di competenze, che riduce obiettivamente la qualità e la quantità dei servizi resi alla popolazione, l’amministrazione Tomatis (che tra l’altro ha mantenuto per sé la delega al personale) che cosa fa?”. A domandarselo, In una nota congiunta, sono i consiglieri comunali ingauni di minoranza Cristina Porro, Gerolamo Calleri (per la Lega) ed Eraldo Ciangherotti (Forza Italia).

“Nulla – spiegano – il niente più assoluto! Forse non è solo un sospetto quello di chi pensa che tutto questo serva a svuotare gli uffici comunali per poi far svolgere dall’azienda speciale, che così come è stata disegnata da Distilo e Gaglioti sarà un vero e proprio “postificio”, tutti i servizi che il comune non potrà più erogare per mancanza di personale. A proposito di azienda speciale: tutti sanno che questa è la promessa fatta da Tomatis, Cangiano e Vazio a Distilo per ottenerne l’appoggio nel turno di ballottaggio delle ultime elezioni. Appoggio che poi è stato ricompensato anche con il posto(appunto un postificio) da presidente del consiglio comunale. Ma tornando al personale, il medico Tomatis, si vede proprio che non è la sua materia, nulla ha fatto e sta facendo per sostituire i dipendenti via via andati in pensione o trasferitisi”.

