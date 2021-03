All’aeroporto di Genova torna il volo per Trapani: sarà operato dalla compagnia Tayaranjet

Liguria. Prenderà il via il prossimo 14 giugno il nuovo volo diretto Genova – Trapani della compagnia aerea Tayaranjet. Il collegamento sarà attivo per tutta l’estate nei giorni di lunedì e venerdì. L’orario dei voli prevede la partenza dal “Cristoforo Colombo” alle 15.05 e l’arrivo al “Vincenzo Florio” di Trapani alle 16.45. In direzione opposta, partenza da Trapani alle 12:55 e arrivo a Genova alle 14.25. I voli saranno operati da aerei Boeing 737/300 da 148 posti.

I biglietti saranno in vendita da domani sul sito www.tayaranjet.com e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online.

... » Leggi tutto