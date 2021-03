AstraZeneca, l’Ema dà il via libera: “Il vaccino è efficace ma il nesso con i casi gravi non è ancora escluso”

Amsterdam. E’ arrivato il verdetto dell’Agenzia europea del farmaco sul vaccino AstraZeneca, sospeso in diversi Paesi Ue dopo le segnalazioni di “gravi avventi avversi” e in particolare di alcuni casi di trombosi cerebrale. Il comitato sulla sicurezza per la farmacovigilanza interno all’ente (Prac) dopo essersi riunito nel pomeriggio ha dichiarato che il “vaccino è sicuro ed efficace e i benefici sono maggiori dei rischi” ma anche che “tuttavia servono altri studi per escludere un nesso tra la somministrazione del farmaco e i casi tromboembolici rari che abbiamo riscontrato”.

“Monitoreremo la situazione ma sottolineiamo che gli eventi tromboelitici sono rari”, dicono gli esperti della sicurezza dell’ente “ma è necessario che ci sia consapevolezza sui possibili effetti collaterali”.

