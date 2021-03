Ecco i centri per gli anticorpi monoclonali, per la Asl 2 le Malattie Infettive del San Paolo

Savona. Per la Asl 2 sarà il centro di Malattie Infettive dell’ospedale San Paolo di Savona: sono stati individuati anche in Liguria i centri prescrittori dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di pazienti affetti da Covid-19 destinati ai pazienti non ospedalizzati, con patologia lieve o moderata, che rientrano nei criteri di eleggibilità stabiliti dall’Agenzia italiana del farmaco.

L’individuazione dei centri prescrittori ottempera agli obblighi previsti dalla normativa nazionale, ai fini della prescrizione dei medicinali a carico del Sistema sanitario nazionale.

