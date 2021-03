La Liguria resta arancione, scongiurata la zona rossa. Toti: “Terza ondata qui non così grave”

Liguria. Evita la zona rossa e rimane in zona arancione anche per la prossima settimana la nostra regione, con una tendenza in miglioramento. È quanto emerge dai dati anticipati in conferenza stampa dal presidente Giovanni Toti alla vigilia del report Iss-ministero della Salute che sancirà, come ogni venerdì, i nuovi colori delle regioni.

“L’indice Rt questa settimana è 1,01 nella parte bassa, quello che vale per la configurazione delle zone – ha spiegato Toti – dunque saremmo arancioni per uno 0,1 se non fosse che la zona gialla non esiste, quindi il problema non si pone”.

