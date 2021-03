Pietra Ligure, nuova tribunetta per i campi di via Nazario Sauro

Pietra Ligure. L’Asd Pietra Ligure 1956 comunica che, grazie alla collaborazione ed al contributo dell’amministrazione comunale, è stata acquistata e montata la prima parte delle tribunette ai campetti di via Nazario Sauro.

Inoltre sono state consegnate anche due porte per giocare a nove per i ragazzi del settore giovanile a conferma che, nonostante il periodo poco fortunato, il Comune di Pietra Ligure e l’Asd Pietra Ligure 1956 stanno continuando a lavorare per garantire un futuro sempre più roseo alla società sportiva.

... » Leggi tutto