Spese Pazze, fine dell’incubo per Melgrati: “Processo politico. Commosso per assoluzione”

Alassio. “Ringrazio la magistratura giudicante della Corte d’Appello per non essersi fatta condizionare da un processo nato come politico ad una classe dirigente”

È questo il commento a caldo del sindaco di Alassio Marco Melgrati, per il quale oggi è arrivata l’assoluzione (perché “Il fatto non sussiste”) nell’ambito del processo “Spese Pazze” in Regione, relativo ai i bilanci degli anni tra il 2010 e il 2012.

... » Leggi tutto