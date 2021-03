Spese pazze in Regione, la Corte di appello assolve Rixi (Lega) e tutti gli altri imputati

Genova. La locale Corte di appello ha assolto perché “il fatto non sussiste“ Edoardo Rixi (ex capogruppo della Lega in consiglio regionale) e tutti gli altri imputati condannati in primo grado per le cosiddette spese pazze relative ai bilanci degli anni tra il 2010 e il 2012. Rixi, ex viceministro e ora deputato del Carroccio e segretario regionale del partito, era stato condannato in primo grado a 3 anni e 5 mesi di reclusione.

... » Leggi tutto