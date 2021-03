Via libera Astrazeneca, il verdetto dell’Ema: “Sicuro, efficace e non correlato”

Liguria. “Via libera”. E’ arrivato alle 17 di oggi il verdetto dell’Ema (European Medicines Agency) in merito alla questione legata ai possibili effetti collaterali del vaccino AstraZeneca sorta nei giorni scorsi.

Infatti, in Italia come in altri stati europei, nei giorni scorsi ci sono state alcuni decessi “sospetti”, a causa di trombo-embolie, di persone che avevano ricevuto da poco la dose del vaccino che aveva creato preoccupazione. Da qui ne è conseguita la decisione dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco), presa anche dalla Germania, di sospendere in via del tutto precauzionale e temporanea il blocco del vaccino in attesa delle valutazioni della corrispondente agenzia europea.

