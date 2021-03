Violenza e molestie sul lavoro, Candia e Pastorino: “Nostra proposta votata all’unanimità”

Liguria. È arrivato all’unanimità il voto favorevole alla proposta della consigliera Selena Candia (Lista Sansa) e del consigliere Gianni Pastorino (Linea Condivisa). L’ordine del giorno con oggetto “violenza e le molestie nei luoghi di lavoro” ha visto, per la prima volta in una commissione, il parere favorevole di tutte le parti politiche.

“Un’ottimo risultato per Lista Sansa e per Linea Condivisa – si legge in una nota congiunta – che riescono a mettere tutti d’accordo con una proposta su un tema importante e delicato come quello delle violenze e delle molestie sui luoghi di lavoro”.

