Albenga e Villanova piangono la scomparsa di Giuliano Effarotti: aveva solo 43 anni

Albenga. È mancato prematuramente all’affetto dei suoi cari Giuliano Effarotti, classe ‘ 78, originario di Asti e residente a Villanova d’Albenga.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis manda un messaggio di cordoglio alla famiglia e al caro Giuliano alcune sue sentite parole: “Giuliano, sari da esempio per tutti noi sia per come hai convissuto in questi anni con una malattia spietata, che però hai affrontato trasmettendo nonostante tutto ai tuoi famigliari e a tutti noi il tuo entusiasmo, la tua determinazione e la tua serenità”.

