Amazon, lunedì sciopero e doppio presidio dei lavoratori: la solidarietà del comparto trasporti

Genova.In occasione dello sciopero di 24 ore previsto per lunedì 22 marzo per i dipendenti di Amazon, a Genova Campi si terranno due presidi: uno in corso Perrone e l’altro in Via 30 Giugno. Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti contro la rottura delle trattative a livello nazionale sul rinnovo del contratto di secondo livello.

Tra le principali richieste ci sono la verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro imposti nella filiera Amazon, la verifica e contrattazione dei turni di lavoro, la riduzione dell’orario di lavoro dei driver, la richiesta di una clausola sociale e continuità occupazionale in caso di cambio appalto o cambio fornitore, per tutti, la previsione di una indennità Covid per operatività in costanza di pandemia e premio di risultato e, infine, la stabilizzazione tempi determinati e lavoratori interinali.

