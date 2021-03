Andora aderisce alla “Giornata della Gentilezza” dando il benvenuto ai nuovi nati del 2020

Andora. Non solo nati con la camicia, ma con la mascherina. Sono i trentuno, fra bimbe e bimbi di Andora, classe 2020, l’anno del Covid-19, che diventano un simbolo di speranza nel futuro grazie alla “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati” a cui il Comune ha aderito.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, patrocinato anche dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, dal Coni Nazionale, dall’Anci e Anpci, dall’Ali e dal Celva, è prevista per il 21 marzo 2021, quando il Comune comincerà a recapitare per posta a casa dei piccoli un attestato di benvenuto da parte della comunità.

