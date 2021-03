Genova. Brutto incidente questa mattina a Bolzaneto, in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, dove un uomo di circa 80 anni è stato travolto da una auto in transito mentre attraversa la strada.

L’impatto è stato terribile: i medici del 118 accorsi sul posto, dopo averlo immobilizzato, lo hanno intubato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso del San Martino.

