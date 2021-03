Coronavirus, il San Martino: “Non possiamo sapere chi sono gli infermieri non vaccinati”

Genova. “L’ospedale non può avere un elenco degli infermieri non vaccinati e neanche di quelli vaccinati, per evitare possibili discriminazioni. Si ricorda che, anche fra gli operatori sanitari, la vaccinazione è volontaria“.

È quanto precisano in una nota la direzione generale e la direzione sanitaria del San Martino dopo il cluster di coronavirus al padiglione Maragliano. Dopo la morte di un paziente, trovato positivo, la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a seguito di un esposto presentato dai famigliari.

