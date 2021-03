Covid-19, Toti: “Da martedì i malati di fibrosi cistica saranno vaccinati al Gaslini”

Genova. La buona notizia ai circa 130 malati liguri di fibrosi cistica l’ha data questa sera il presidente della Regione Liguria nel punto stampa Covid. Ma nel frattempo il Gaslini aveva inviato loro (e agli altri 50 pazienti non liguri seguiti) una comunicazione di chiarimento sui tempi e le modalità della vaccinazione contro il Covid-19.

Non tra settimane, ma già a partire da martedì 23 marzo, quindi tra pochi giorni, inizieranno le somministrazioni del farmaco Pfizer o di quello Moderna – gli unici disponibili e approvati dal ministero della Salute per la categoria degli ultrafragili, in cui sono inclusi i pazienti di fibrosi cistica – e si svolgeranno all’interno dello stesso ospedale.

