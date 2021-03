Ferma la pratica per la cittadinanza italiana ad Albi Baca, l’albanese che si rinchiuse al Bel Sit per assistere i turisti

Alassio. Come spesso accade, tutti pronti all’applauso sotto i riflettori, ma quando le luci si spengono le difficoltà restano, sono difficili da superare e magari qualcuno se ne dimentica. Parliamo di Alber Baca detto Albi, albanese, 26 anni, che si era particolarmente distinto nell’assistere i turisti “prigionieri” nell’hotel Bel Sit di Alassio, primo cluster della Liguria.

La storia è nota. Albi, pur potendolo fare, aveva preferito non lasciare l’hotel per meglio assistere i turisti, molti dei quali anziani, in difficoltà. Interpretando il sentimento di tutta Alassio e non solo, fu il presidente Toti a proporre per lui la cittadinanza italiana, concessione possibile quando si è in presenza di gesti particolarmente meritevoli.

