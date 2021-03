Il presidente di Assonat Luciano Serra in visita al porto di Andora: “Approdi turistici porte verso territorio e sue eccellenze “

Andora. Economia, normative di settore e sviluppo turistico delle marine al centro dell’incontro avvenuto con l’avvocato Luciano Serra, Presidente di Assonat, Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici in visita in questi giorni nell’approdo Marina Resort di Andora.

“È stato un vero e proprio tavolo operativo in cui ci siamo confrontati su contenuti e progetti concreti, approfondendo normative e procedure già attuate in altre marine italiane grazie alla grande competenza ed esperienza del presidente Luciano Serra che ringraziamo per i preziosi consigli – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Il tutto nell’ambito di un percorso di apertura avviato dal presidente dell’Ama, Fabrizio De Nicola e dal Cda, per fare dialogare il nostro approdo con realtà di valore come Assonat che operano a livello nazionale per dare rilievo alle esigenze e problematiche del settore, chiedendo riforme normative e una decisa sburocratizzazione”.

... » Leggi tutto