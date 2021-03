L’ex Mira Lanza a una società bergamasca per 9 milioni: “Non ci saranno supermercati”

Genova. Era necessario che il prezzo di vendita si dimezzasse affinché qualcuno si decidesse a comprare. E’ anche attraverso il passaggio da una cifra iniziale di quindici milioni a quella finale di nove che si è palesata al fondo Pegaso (di proprietà di Banca d’Italia) una, e una sola, offerta per l’acquisto dell’area ex Mira Lanza in Valpolcevera. I quarantamila metri quadri da scenario post atomico, abbandonati totalmente dagli anni Novanta – uno dei più vasti buchi neri della città – saranno presi in mano da un’azienda di progetti e costruzioni bergamasca, la Cospe.

“45 dipendenti e 150 collaboratori, l’azienda è specializzata nel settore delle costruzioni. Mette a disposizione di aziende e clienti privati le proprie competenze per realizzare progetti immobiliari su tutto il territorio italiano. Dalla posa della prima pietra all’ultima rifinitura, Cospe costruisce ex novo e ristruttura ogni tipo di edificio commerciale, industriale e civile, offrendo anche il servizio di manutenzione”.

