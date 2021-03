Magliolo, finanziamento regionale per ripristino viabilità a Isorella

Magliolo. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, ha destinato oltre 750mila euro per interventi sulla viabilità.

“Con questo stanziamento – spiega l’assessore Giampedrone – diamo corpo a una serie di interventi, dando priorità a quelli che vanno a ripristinare la viabilità verso frazioni, in particolare nell’entroterra, che non sono ancora in condizioni ottimali a causa delle diverse ondate di maltempo che si sono abbattute sulla Liguria, ma andiamo anche a rafforzare e a intervenire su strutture stradali su cui siamo già intervenuti e che sono già stati oggetto di finanziamento. Non dimentichiamo però le infrastrutture danneggiate dalle diverse mareggiata che si sono abbattute sulle nostre coste”.

