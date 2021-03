Pietra Ligure festeggia i 65 anni del panificio “Tortarolo”: “Botteghe storiche patrimonio e identità territoriale”

Questa mattina, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’assessore alle attività produttive Maria Cinzia Vaianella e il vicesindaco Daniele Rembado hanno consegnato a Maddalena, per tutti “Carla”, Tortarolo l’attestato di benemerenza per i 65 anni ininterrotti di attività del panificio “Eredi Tortarolo 1956”. Una attività storica nel territorio pietrese.

“E’ stato per noi un grande onore e un vero piacere consegnare a Carla questo bel riconoscimento per la lunga e ininterrotta attività del suo panificio. Fondato dalla sua famiglia nel 1956, continua oggi a far bella mostra di sé nei carruggi del nostro centro storico e continua a sfornare prelibatezze di ogni tipo, prodotti di eccellenza come la focaccia e tipicità tutte pietresi come la mitica torta di zucca” commentano il sindaco e gli assessori pietresi.

