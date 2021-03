Serie A, Genoa: Ballardini pesca il jolly al Tardini; è Scamacca show per il 2-1 rossoblù

Parma. Si è conclusa da pochi minuti la trasferta parmense di un Genoa dai due volti: spaesato e poco proficuo nel primo tempo, conciso e solido nella seconda frazione. Un risultato diverso da quello ottenuto sarebbe stato davvero un boccone amaro da digerire per la formazione allenata da Ballardini, piombata in un momento difficile dopo un ottimo periodo impreziosito da sette risultati utili consecutivi. Questa sera quindi non era facile affrontare al meglio uno scontro diretto cruciale per entrambe le squadre: il Parma infatti vincendo sarebbe potuto tornare prepotentemente in corsa per la salvezza, mentre il Genoa perdendo avrebbe rischiato di vedersi nuovamente risucchiato nella lotta per non retrocedere.

Alla fine però sono stati i rossoblù ad avere ragione nei confronti di una squadra dimostratasi ancora una volta frizzante e pericolosa, capace davvero di impensierire qualsiasi tipo di avversario.

