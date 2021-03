Alassio Salute riprende le prenotazioni per Astrazeneca

Alassio. “Abbiamo avuto indicazioni dall’Asl di riprendere le vaccinazioni con il farmaco Astrazeneca martedì mattina”. Lo fa sapere Francesco Bogliolo, direttore del centro medico Alassio Salute. “Ora – aggiunge – ricontatteremo tutti i pazienti già in lista per martedì scorso per confermare e rifissare l’appuntamento”.

Il sistema sarà il medesimo messo a punto per l’avvio delle vaccinazioni il 15 marzo scorso: “Attenderemo la consegna del farmaco al mattino presto e, dalle 9 inizieremo a somministrarlo”.

