“Album dei ricordi blucerchiati”: Giovanni Guerrini

Genova. Arrivò alla Sampdoria in uno scambio di prestiti con Vierchowod, sull’asse Firenze-Genova, accettando la discesa in Serie B, da ex titolare della difesa viola, ma anche della Under 21 azzurra e della Nazionale Olimpica, convinto – da Paolo Mantovani – del fatto che il campionato cadetto avrebbe rappresentato solo una breve tappa di passaggio… e Giovanni Guerrini si fidò del Presidentissimo e del d.s. Claudio Nassi, come fecero, quell’anno, anche Paolo Conti, Salvatore Vullo, Paolo Rosi, Ezio Sella, Salvatore Garritano, Nicola Zanone, Gianfranco Bellotto, Patrizio Sala, Andrea Manzo, ma soprattutto Alessandro Scanziani… Una rosa completamente stravolta, quella affidata a Enzo Riccomini, che pagò – in fase d’avvio – lo scarso affiatamento del gruppo, perché poi, una volta amalgamatosi sotto la guida del subentrato Renzo Ulivieri, la squadra veleggiò verso la Serie A, anche per merito di Mazinga Z Guerrini, autentico baluardo difensivo della retroguardia blucerchiata, capace anche di andare a segnare un goal determinante nella sfida (quasi da spareggio) col Perugia, dopo che capitan Roselli aveva spedito in gradinata un penalty, a dire il vero da lui stesso conquistato.

E non fu “figlio unico” quel goal, per il gigante blucerchiato, visto che aveva già iscritto il suo nome, quale ‘bomber’, nella trasferta con la Sambenedettese e nella vittoria col Pescara, a Marassi (cinque decisivi punti, in tre partite, grazie alle sue reti, nelle epoca dei due punti a vittoria).

