Cluster San Martino, i dubbi di un savonese: “Mio padre è morto lì in poche ore, vogliamo chiarezza”

Pietra Ligure. “Sicuramente mio padre aveva altre patologie, però casualmente è morto il giorno dopo aver contratto il Covid in reparto. Ho un po’ la sensazione che vogliano ridimensionare l’accaduto… per questo mi sono rivolto a un avvocato e valuterò se sporgere denuncia. Anche se mio padre non me lo ridarà più nessuno chiedo che sia fatta un po’ di chiarezza”. A parlare è il figlio di Giuseppe De Maio, mancato la mattina del 15 marzo all’ospedale San Martino di Genova dopo un ricovero di due settimane nel padiglione Maragliano.

Dopo la scoperta di un cluster in quel reparto e l’inchiesta aperta dalla procura di Genova si moltiplicano le segnalazioni di chi ha o ha avuto congiunti deceduti nello stesso padiglione nell’ultimo periodo e vuole sapere se il Covid può essere stata causa o concausa del decesso. E’ il caso appunto dei familiari di Giuseppe, morto quattro giorni fa. “Mio papà aveva un po’ di patologie – ammette il figlio – è stato ricoverato il 1 marzo ed è peggiorato man mano. Ma ho dovuto chiamare il reparto perché non mangiava più: aveva problemi con la dentiera ed è toccato a me sollecitare la consegna di cibi più compatibili con la sua situazione. Poi è scoppiato questo cluster in reparto”.

