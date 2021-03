Covid in aumento nel savonese, Toti: “Pronti a sostenere Asl 2 con ogni mezzo”

Savona. “L’onda sugli ospedali savonesi è stata pesante. Fortunatamente ora la diffusione sta scendendo un po’ a Savona dove oggi c’è stata una crescita dei pazienti ospedalizzati. Noi siamo comunque pronti a sostenere la ASL 2 con ogni mezzo, anche con le aziende sanitarie vicine“. E’ la garanzia che questa sera Giovanni Toti ha voluto dare nel corso di una diretta Facebook sulla propria pagina.

A preoccupare, infatti, nel bollettino odierno, è soprattutto la provincia di Savona, mentre altrove la situazione è più rosea. “Dai dati odierni vediamo che non cresce l’incidenza sul nostro territorio – ha detto Toti – abbiamo fatto 4.481 tamponi molecolari e 2748 antigenici per 458 nuovi positivi che sono in linea con l’incidenza del virus. Stabili i pazienti negli ospedali, 9 in più in Liguria ma appunto 10 in più solo nel savonese. Mentre sulla ASL 1 Imperiese c’è stata una decrescita dei numeri. Stabili le terapie intensive a 65 e anche per l’ISS siamo sotto la soglia del 30% di occupazione delle terapie intensive che abbiamo a disposizione per i pazienti Covid”.

... » Leggi tutto