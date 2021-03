Due cluster a Ventimiglia e Chiusavecchia fanno registrare 23 nuovi positivi

Ventimiglia. Sono due i nuovi cluster registrati in provincia di Imperia nelle ultime 24 ore, di entità tale da aver fatto rialzare la testa alla media dei nuovi positivi della giornata, oggi saliti a 71 casi. Si tratta, nel dettaglio, di una famiglia di origini albanesi residente nella città di confine e di alcuni dipendenti di un frantoio della Valle Impero. Nel primo caso i il contagio, partito da una signora attualmente ricoverata al Borea, si è diffuso rapidamente in famiglia facendo registrare ben 17 persone positive. Dalla parte opposta della Riviera dei Fiori, precisamente a Chiusavecchia, si segnala un focolaio al frantoio Merano dove ci sono 5 dipendenti contagiati posti in quarantena.

