Locali chiusi per violazione norme Covid, Melgrati: “Ad Albenga grave errore, una cosa vergognosa”

Alassio. “Quello fatto ad Albenga è un grave errore che, spero, non si ripeta. Fare le pulci sugli orari mi sembra una cosa vergognosa, auguro ai locali di vincere il ricorso. E se vogliono venire da noi, sono pronto ad accoglierli”. Parole e musica di Marco Melgrati, sindaco di Alassio, che come suo stile va controcorrente e, nel commentare la notizia di due locali sanzionati ad Albenga per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, sgancia la bomba attaccando sia le norme di prevenzione dal contagio sia l’amministrazione ingauna del collega Riccardo Tomatis.

“Da parte mia grandissima solidarietà sia al mio amico Bruno Robello De Filippis che al suo staff della Taberna del Foro – attacca Melgrati – Dobbiamo ricordare che prima che aprisse quel locale piazzetta delle Erbe era un posto dimenticato da Dio nel centro storico di Albenga, oggi è diventato il centro della movida”. E in merito alla decisione dei soci della Taberna (e dell’altro locale chiuso, Sancio) di vendere il locale di Albenga per trasferirsi proprio ad Alassio: “Se vogliono venire da noi sono assolutamente ben accetti. Anzi, il fatto che ci abbia portato via un po’ di movida ad Alassio ci ha dato fastidio…”.

