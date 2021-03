Rea Palus Race, trionfano Gian Maria Savani e Federica Toni

San Colombano Certenoli. Oltre cinquemila presenze. Bbasta solo il dato numerico per far capire che impatto ha avuto la quinta edizione della Rea Palus Race, la più importante prova OCR del calendario italiano che dopo il forzato anno di sosta nel 2020 è tornata sulle scene cambiando però il suo teatro, spostato a San Colombano Certenoli grazie al forte sostegno della locale amministrazione comunale.

Una giornata di festa e di sport, anche se completamente priva di pubblico e di accompagnatori per gli atleti, impegnati presso la pista di motocross di Calvari per una serie ininterrotta di batterie per le due categorie previste, quella agonistica e quella amatoriale. L’entusiasmo non è mancato, come anche la voglia di mettersi in gioco sul percorso di circa 10 chilometri con 21 ostacoli, naturali e artificiali, predisposti lungo il tracciato. Alla fine grandi apprezzamenti rivolti all’organizzazione per la perfetta gestione della gara, in tutta sicurezza.

... » Leggi tutto