“‘t li soi cos’a ra fò ra Cairèis?, puntata dedicata alla ripartenza dell’Eccellenza

Cairo Montenotte. La puntata di lunedì 22 marzo di ‘t li soi cos’a ra fò ra Cairèis? incentrata sulla ripartenza dell’Eccellenza. Fischio di ri-inizio domenica 11 aprile.

La settimana scorsa, la ripresa è stata analizzata dal punto di vista delle società. Questa volta il focus sarà su come tornare a svolgere attività agonistica rischiando il meno possibile dopo uno stop senza precedenti. Per farlo, ospiti della serata saranno Manlio Venturino, medico sociale della Asd Cairese, Matteo Lecquio, fisioterapista della Asd Cairese, il preparatore atletico Giorgio Caviglia. Per un focus sugli umori della squadra, sarà ospite il team manager Andrea Formica.

